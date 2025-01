Pronto, sono Mou: Inzaghi non ti vuole, vieni al Fenerbahce con me? Biglietto e valigie: addio Inter

José Mourinho tenta lo sgarro alla “sua” Inter, lo vuole a tutti i costi al Fenerbahce: lascia i nerazzurri e l’Italia

Nonostante il trasferimento, in estate, in terra turca alla guida del Fenerbahce, José Mourinho non ha mai dimenticato il Paese che gli ha dato maggiori soddisfazioni: vale a dire l’Italia.

In particolar modo non ha dimenticato l’amore ed il rispetto che ha per una delle due squadre che ha allenato in Serie A: vale a dire l’Inter, ovvero il club in cui è entrato di diritto nella storia per aver conquistato uno storico “Triplete“.

Ok l’amore ed il rispetto, ma allo “Special One” interessa anche fare affari. Soprattutto per il bene della squadra che attualmente allena. Approfittando, ovviamente, della sessione di calciomercato invernale di gennaio per effettuare qualche importante acquisto.

Lo stesso che si può verificare proprio dai nerazzurri dove spicca un calciatore di assoluta qualità, ma che non riesce del tutto ad imporsi nell’11 titolare allenato da Simone Inzaghi. Segno del fatto che una sua cessione, in inverno, è tutt’altro che da scartare.

Se lo porta al Fenerbahce, Mou ha una stima immensa per il nerazzurro

Il nativo di Setubal guarda, con molto interesse, nella squadra campione d’Italia per rinforzare la propria rosa. L’obiettivo è quello di aumentare la qualità nel centrocampo. Proprio quel reparto in cui mister Inzaghi è in “abbondanza” e dove Piotr Zielinski non riesce a trovare il suo spazio. L’ex Napoli, arrivato in estate a parametro zero dal Napoli, potrebbe essere più di una idea per il Fenerbahce.

Il nazionale polacco potrebbe risultare uno degli acquisti importanti per tentare la risalita al primo posto e competere, per la lotta al titolo, con il Galatasaray. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media turchi pare che il club possa arrivare ad offrire ben 15 milioni di euro per avere Zielinski sin da subito. Anche se, allo stesso tempo, si tratta di una operazione tutt’altro che semplice per tanti motivi.

Il big verso l’addio ai nerazzurri, Mou lo vuole a gennaio: le ultime

Sono tanti i fattori da considerare. In primis se il calciatore voglia trasferirsi o meno in un campionato straniero. Soprattutto se l’ingaggio sia uguale o superiore a quello che attualmente percepisce. Il club turco, in ogni caso, effettuerà un tentativo. Ovviamente bisogna anche valutare la risposta della dirigenza nerazzurra che potrebbe considerare “non sufficiente” la proposta di 15 milioni. La conferma arriva anche dal sito “InterLive”.

D’altronde il tecnico portoghese lo ha sempre ammirato come calciatore, soprattutto quando lo ha dovuto affrontare come avversario ai tempi in cui allenava la Roma ed il big militava nel Napoli. Tanto è vero che proprio ai tempi dei giallorossi lo “Special One” aveva provato a convincerlo al trasferimento nella Capitale, ma fu del tutto inutile. Ora non resta che attendere nuovi sviluppi in merito a questa possibile trattativa.