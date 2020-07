Ossama Ghafir, cittadino marocchino di 19 anni, è stato condannato per due anni e otto mesi. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’accusa è di istigazione con finalità di terrorismo per avere programmato la creazione di una cellula Isis in Italia. A deciderlo, i gup del tribunale di Palermo, Lorenzo Jannelli. Ghafir ha agito in concorso con il palermitano Giuseppe Frittitta, di 25 anni, camionista che abita a Villabate, mel Palermitano. Davanti al pm Calogero Ferrara, Frittitta aveva ammesso i fatti e ha patteggiato la pena alcuni mesi fa. Ghafir, invece, ha scelto invece il rito abbreviato. Il marocchino e Frittitta avevano anche programmato il trasferimento in Siria come foreign fighters e attività di terrorismo: si scambiavano per questo messaggi in cui esaltavano il jihad, la guerra santa.