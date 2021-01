Felice D’Amico, attaccante palermitano di proprietà della Sampdoria, è stato ceduto in prestito alla Pro Sesto:





“Un altro rinforzo offensivo per la Pro Sesto. Dalla Sampdoria arriva in prestito l’attaccante promettente Felice D’Amico (classe 2000). Dall’inizio della stagione in corso era in prestito al Chievo, ma non aveva trovato molto spazio.

Nei settori giovanili di Palermo, Inter e Sampdoria D’Amico ha mostrato delle grandi cose e segnando gol a raffica (è stato anche capocannoniere con la maglia dei rosanero nell’Under 17). Nel suo palmares anche un campionato e un Viareggio vinto con l’Inter”.