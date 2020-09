In ginocchio per poter studiare. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, ha destato molte polemiche la foto di alcuni bambini delle elementari di una scuola di Genova ritratti mentre usano le sedie come banchi per poter scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra.

L’immagine degli alunni è stata scattata da alcuni genitori.