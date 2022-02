Come si legge su “Salernitananews.it” due giovanissimi calciatori della Primavera granata, a quanto pare non originari di Salerno, sono stati infatti fermati dalla squadra mobile di Salerno che li ha sorpresi ad eseguire uno scippo.

Non sono state ancora rese note le generalità dei due perché peraltro, sarebbero minorenni. Le operazioni di rito delle Forze dell’Ordine sono tuttora in corso e si attende il provvedimento dell’autorità che, non avendo i due ragazzi compiuto diciotto anni, dovrebbero, se sarà confermato l’arresto, spedire i giovani calciatori in comunità.