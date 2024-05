Primavera Palermo, ultima con il Monopoli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Monopoli Primavera.

L’ultima giornata di campionato per la Primavera del Palermo si presenta come una partita di pura formalità per i rosanero, che hanno già assicurato la salvezza e non hanno più obiettivi di classifica da raggiungere. Tuttavia, la partita contro il Monopoli al Pasqualino di Carini non è priva di significato, soprattutto per il valore morale di chiudere il campionato con una vittoria di fronte ai propri tifosi.

Per il Monopoli, la situazione è ben diversa. Questa partita è cruciale: trovandosi a soli un punto dalla zona play-out, una vittoria potrebbe essere decisiva per evitare la retrocessione. Questo aggiunge una tensione particolare all’incontro, con il Monopoli che scenderà in campo con determinazione e urgenza.

I precedenti tra le due squadre mostrano un equilibrio, con una vittoria a testa. Il Palermo avrà quindi l’opportunità di inclinare la bilancia a suo favore, ripetendo il successo ottenuto nel girone d’andata di campionato. D’altro canto, il Monopoli cercherà di replicare il risultato positivo ottenuto in Coppa Italia lo scorso settembre.

In questo contesto, i ragazzi guidati dal tecnico Di Benedetto del Palermo sono chiamati a mostrare il loro valore e la loro integrità professionale, giocando con impegno e serietà nonostante la mancanza di posta in gioco diretta per loro. Sarà interessante vedere come gestiranno questa partita e se riusciranno a imporsi nuovamente sui pugliesi, offrendo ai tifosi un’ultima gioia in questa stagione