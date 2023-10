L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Primavera del Palermo in campo a Monopoli.

Di nuovo in trasferta la Primavera del Palermo, nella 6a giornata. I rosanero di Di Benedetto cercheranno di cancellare lo 0-3 di Perugia, in casa del Monopoli. I pugliesi sono ultimi con soli tre punti (il Palermo ne ha sei), ma hanno già battuto i rosanero in questa stagione, nel primo turno di Coppa Italia, eliminandoli. L’incontro inizierà alle 15 e si giocherà a Putignano. Di Benedetto ritrova Granicelli che ha scontato la squalifica e potrà contare anche in questa circostanza su Doda, inserito come fuori quota.