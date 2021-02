Ottimo debutto per il Palermo Primavera in campionato. I rosa si sono resi protagonisti di un buon primo tempo dove riescono a segnare tre reti al Bisceglie e portare a casa i primi tre punti della stagione. Il risultato finale del match è di 3-1 in favore dei rosanero.

A decidere la gara sono le reti di Barcellona (rig. 7′ e 26′), Murania (12′) e Tedone (42′).