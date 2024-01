Primavera Palermo, a Carini c’è la Salernitana

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’impegno di oggi della Primavera del Palermo.

La Primavera del Palermo torna in campo contro la Salernitana: oggi al Pasqualino di Carini l’obiettivo è tornare a vince e conquistare i tre punti. Un match semplice sulla carta per i rosanero che affrontano una squadra che si trova al terzultimo posto in classifica e che non vince in campionato dai primi di dicembre dello scorso anno. I rosa, però, arrivano da due sconfitte consecutive e oggi, a partire dalle 15, dovranno fare di tutto per invertire il trend in modo da tornare nelle zone alte della classifica.

Le due compagini si sono incontrate ben nove volte – la prima nel 2008 – con il Palermo che ha sempre vinto le sfide contro i campani. Tuttavia, i ragazzi del tecnico Di Benedetto, dovranno stare attenti in fase difensiva per evitare possibili scivoloni e provare a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.