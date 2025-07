Jannik è e resterà numero 1, ma Carlitos gli esulta in faccia da 5 partite, ultima la fantastica e infinita finale di Parigi.

Una rivincita per il titolo di Wimbledon, mai conquistato da un italiano e da due anni nelle mani dell’asso spagnolo porterebbe Sinner dalla storia nella leggenda. Diretta anche in chiaro su TV8. Swiatek, trionfo in 58’ tra le donne

