Prima pagina Repubblica Palermo: “Gilardino-Inzaghi la panchina rosa e una sfida eterna”

Sono sempre stati alternativi uno all’altro. Al Milan come in Nazionale. Adesso lo sono anche nella corsa alla panchina del Palermo. Pippo Inzaghi e Alberto Gilardino sono tra i principali candidati alla successione di Alessio Dionisi.

Due profili tecnici che piacciono molto alla proprietà rosanero del City Football Group, che nei prossimi giorni, subito dopo aver trovato l’accordo con Dionisi per la rescissione del contratto, passerà all’ingaggio del nuovo allenatore. Un tecnico che dovrà guidare l’ennesimo assalto alla Serie A e, soprattutto, far dimenticare l’ultimo campionato ritenuto fallimentare.

I nomi che circolano per la panchina rosanero sono quelli di Vanoli, Pecchia e, soprattutto, Gilardino e Inzaghi. I due ex compagni di squadra sembrano essere i favoriti. Ma, come già accaduto in rossonero e in azzurro, alla fine la corsa ne premierà soltanto uno.