Prima pagina Giornale di Sicilia: “Termovalorizzatori, via libera dall’Ue”

Il giudizio era atteso da mesi: c’è il via libera di Bruxelles al Piano regionale dei rifiuti in Sicilia, dunque ai termovalorizzatori che sorgeranno a Bellolampo e a Catania. L’ufficialità è arrivata ieri dalla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione Ue, e per il presidente della Regione Renato Schifani, che è anche commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, «rappresenta un ulteriore passo avanti per mettere fine alla stagione del conferimento in discarica, gravosa per l’ambiente e onerosa per i cittadini e per i bilanci pubblici». L’obiettivo, adesso, è «procedere spediti. Il cronoprogramma prevede la pubblicazione, entro il 2026, delle gare per la realizzazione delle strutture, con aggiudicazione e avvio dei lavori nella primavera del 2027 e con durata dei cantieri calcolata in circa 550 giorni».

Post navigation