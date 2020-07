La prima pagine dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla degli arresti per mafia. Si rompe il muro d’omertà a San Mauro, nel feudo dei Farinella, storici alleati di Riina: ritorna in cella Mico, che ha già scontato 25 anni. In carcere con lui anche il figlio. Sul fronte virus, nuove scoperte in Cina, si sviluppano nei maiali e al momento non si trasmettono da uomo a uomo. Nuove ondate di contagi dagli Usa alla Gran Bretagna. A Palermo ieri un decesso, paura a Santo Stefano di Camastra per due positivi. In alto la foto