La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Quarantadue nuovi casi in Sicilia: 30 sono migranti a Porto Empedocle e a Ragusa. Positive due donne a Palermo. In quarantena i 95 partecipanti a un matrimonio fra Nicosia e Gangi. Sul fronte sportivo, Grosso rifiuta la panchina del Palermo.