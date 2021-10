La prima pagina dell’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su vari temi.

A Palermo i lavori in corso a Villa Sofia mandano in tilt tutti i pronto soccorso della città. E la riduzione dei posti ancora in vigore a causa della pandemia aumenta i disagi

Si sono affrontati due gruppi: a sferrare il fendente mortale sarebbe stato un romeno ventenne aiutato da un minore. Il sindaco Grillo: violenza inaccettabile.