Prima pagina Giornale di Sicilia: "Divieti prorogati a fine luglio. In risalita il numero dei contagi, timori per i focolai"

La prima pagina dell’odierna edizione de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prossime decisioni del governo nazionale sul fronte Coronavirus: “Si delinea una scelta prudente del governo: tutte le norme in scadenza il 14 varranno sino al 31. Discoteche chiuse, alt ai convegni, rimangono i posti distanziati in chiese, cinema, teatri”. Per quanto riguarda invece i nuovi contagi, il quotidiano sottolinea che “Nonostante un numero limitato di

tamponi nel week end, sale il conteggio dei positivi in Italia. In Sicilia

si mantiene il trend più tranquillizzante”.