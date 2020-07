La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle raffiche di furti e rapine, ma anche di spaccio ed estorsioni per pochi spiccioli: le due bande di Cep e Zen agivano pure in provincia. Stando attente a non pestare i piedi ai boss. Continuano inoltre senza sosta gli approdi di migranti sulle coste siciliane. Hotspot strapieni e si moltiplicano i positivi ai tamponi. Fermati 19 clandestini espulsi in passato. I timori dei sindaci di Lampedusa e Pozzallo