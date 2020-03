Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, per questo ieri il premier Conte con il nuovo decreto ha stoppato tutte le manifestazioni sportive, quindi i campionati italiani di ogni ordine e grado sono tutti sospesi. La prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” è dedicata all’emergenza epidemiologica che sta colpendo l’Italia e al decreto enunciato del Presidente del Consiglio dei Ministri. In alto la prima pagina del Corriere.