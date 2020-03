Il campionato di Serie D, così come tutti i campionati, verrà sospeso fino al 3 aprile. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sulla preparazione del Palermo, che deve rivedere tutti i piani di lavoro in vista della sosta forzata. Gli uomini di Pergolizzi continueranno ad allenarsi al Barbera, rigorosamente a porte chiuse e blindatissimi. L’obiettivo di Pergolizzi sarà quello di cambiare i piani di lavoro, per non incorrere nella monotonia.