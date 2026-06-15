Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, in attacco spunta Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Nuovo nome per l’attacco di Inzaghi

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nuovi affari in città, arrestato Galatolo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Piantedosi: «Lotta alla nuova mafia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Sos incendi, è subito tragedia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Trionfo Ferrari”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, hai visto Diaz?”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sono tornato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’ora di Amorim”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatta Palermo, c’è Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Il boss Lo Piccolo: “Io volontario a Mondello”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Nuovi boss fra pizzo e violenza”

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Prima pagina Tuttosport: “Lewis è tornato Hamilton”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, un kalashnikov per due assalti”

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Repubblica: “Palermo, da Dany Mota a Bonfanti: Osti accelera su attacco e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo 125, mostra celebrativa e continuità nel settore giovanile: Geria verso la conferma”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo: caccia aperta al nuovo vice”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Estevez in pole per il centrocampo. Moreo…”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Di Mario e Cassandro nel mirino: il mercato guarda anche al futuro”

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