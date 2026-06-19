Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing. Si avvicina Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Colpo dalla Roma?

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il racket presenta il conto”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo subito, il Palermo insiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Lucumi Affondo Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: La Maturità dei ragazzi siciliani “Brancati? Ci aspettavamo l’IA”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il pasticcio del sindaco che non poteva candidarsi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco Palestra”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, sondaggio per Compagnon”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il racket alza il tiro: colpito bar allo Zen”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Messia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bastoni, c’è il Real”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo per la A: la lista di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “A colazione o dal barbiere. Gli ultimi furbetti del cartellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026

Ultimissime

PALERMO MANTOVA SEGRE

Giornale di Sicilia: “Prime sirene per Segre, ma il Palermo fa subito muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Giornale di Sicilia: “Palermo accelera per Euro 2032, la UEFA promuove il percorso del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Osti lavora anche su Cassandro, Di Mario e Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
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Mondiale 2026, impresa Paraguay: Turchia eliminata, decide Galarza. Scatta la prima espulsione con la nuova regola

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Romano e Hernani in pole per il centrocampo”

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