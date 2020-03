L’emergenza Coronavirus in Italia continua, ma ieri il calcio non si è fermato. La prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” mette in evidenza il grande gol di Dybala nel derby d’Italia, ma non solo. Infatti martedì il Consiglio Federale deciderà se sospendere il campionato per l’epidemia. In alto la prima pagina del giornale.