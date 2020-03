«Siamo preoccupati per i casi positivi al coronavirus aggiuntivi che potrebbero determinarsi per l’esodo verso il Sud, che è stato indotto. Abbiamo chiesto a tutti di registrarsi sul sito delle Regione siciliana, siamo già a oltre 7.000, perché è importante tracciare la presenza di chi raggiunge la Sicilia dall’area rossa o da quelle che sono state le aree gialle», dice l’assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, intervenendo a Omnibus su La7. «In queste ore l’aumento dei casi sospetti è di pochissime unità, ma questo non ci deve fare abbassare la guardia», ha concluso.