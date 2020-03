L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, anche i campionati esteri stanno cominciando a prendere dei provvedimenti per cercare di fermare l’epidemia. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione, con la Bundesliga che molto probabilimente disputerà i prossimi turni di campionato a porte chiuse. Il ministro della sanità tedesco, Jens Spahn, ha raccomandato di annullare tutte le manifestazioni nelle quali si prevede la presenza di oltre mille persone, per contrastare il propagarsi del coronavirus. «Più lentamente si diffonde il virus, migliore è la capacità del nostro sistema sanitario di affrontarlo»,ha detto Spahn. Subito è arrivata la reazione della Lega: «Il coronavirus mette l’intera società e quindi anche il calcio in grande difficoltà. La Bundesliga si atterrà alle disposizione per il bene della salute collettiva. E’ fuori di discussione che la stagione sarà portata a termine».L’ultimo turno di campionato si è giocato regolarmente a porte aperte, anche se alcuni club come il Bayern hanno consigliato ai tifosi provenienti da zone a rischio di non presentarsi allo stadio. Fra le zone a rischio, secondo le indicazioni dell’istituto di medicina Koch, c’è anche il Nord Italia.