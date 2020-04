La Serie A è intenzionata a ripartire e proprio per questo il Governo ha stabilito il piano. La ripartenza, si legge sulla prima pagina dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, dovrebbe avvenire a maggio, ma i calciatori e la Lega sono allo scontro. Proprio per questo motivo il sindacato (Aic) alza la voce per far sentire le proprie ragioni.