Il lavoro del personale ospedaliero in questi giorni è tantissimo e spesso accadono episodi che lasciano a bocca aperta. A Pontedera (Pisa) una donna di 80 anni era ricoverata perché positiva al Coronavirus, ma con il pigiama addosso ha lasciato l’ospedale ed è scappata, poi è stata fermata a circa due chilometri dall’ospedale e riportata nel reparto di degenza. Il fatto, scrive “La Nazione”, è accaduto nella mattina di ieri e la donna è stata notata da un funzionario del Comune e ha dato subito l’allarme. Per fermare la donna è stato necessario anche chiudere alcune strade e deviare il traffico, questo per evitare qualsiasi contatto. «Abbiamo avvertito il 118 che ha inviato un’ambulanza – ha raccontato il comandante della polizia locale, Daniele Campani – Dopo quarantacinque minuti, durante i quali siamo riusciti a tenerla calma e a distanza di sicurezza, la donna è stata riportata in ospedale”. L’anziana è stata nuovamente ricoverata nel reparto del Lotti. Dalla polizia locale di Pontedera è stato rivolto un appello a chi eventualmente avesse avuto contatti ravvicinati con la donna (pantaloni blu tipo pigiama o tuta e camice azzurro) ieri mattina dalle 8 alle 9,30, l’ora in cui è stata rintracciata e bloccata. “Fatelo presente all’Asl, contattate l’Asl”, ha detto il comandante Daniele Campani.