In attesa del giudizio per la precedente violazione avvenuta durante Parma-Juventus, non arriverà nessun altro deferimento per Gianluigi Buffon in merito alla presunta bestemmia dopo il gol subito da Lautaro Martinez in Inter-Juve di Coppa Italia.

Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, la Procura della Figc ritiene l’audio non sufficientemente chiaro per procedere al deferimento.





Sul tavolo dei procuratori federali infatti era arrivato il sonoro dell’esclamazione del portiere bianconero dopo la rete subita da Lautaro Martinez e non sanzionata dall’arbitro Calvarese, ma l’audio non è sufficientemente pulito da chiarisce se l’espressione di Buffon fosse effettivamente blasfema e no. Di conseguenza la Procura Federale non procederà oltre.