Il presidente dell’Akragas Giovanni Castronovo, intervenuto a Diretta Stadio-giovedì in onda su Gold78 ha parlato di mercato e dei possibili movimenti in entrata ed in uscita della sua squadra. Castronovo si è anche soffermato sui giocatori biancoazzurri che potrebbero fare al caso del Palermo, squadra con la quale vi è da anni un rapporto di amicizia e rispetto. Il primo nome che è venuto in mente al presidente è stato senza dubbio quello dell’uomo chiave della squadra, nonchè capitano, Giuseppe Gambino. Nonostante queste parole, Castronovo si è subito tirato indietro affermando con tono scherzoso che non cederebbe il suo riferimento offensivo neanche se i rosa gli dessero Ricciardo. Ecco le parole del patron biancoazzurro: «Quale giocatore dell’Akragas consiglierei al Palermo? Certamente Giuseppe Gambino perchè secondo me è un giocatore che è in grado di far la differenza. Lo consiglio ma non lo darei neanche se i rosa mi dessero Ricciardo, che sia chiaro. Per noi Gambino è non solo il capitano, ma anche il nostro capocannoniere e l’uomo chiave dello spogliatoio. Prima di approdare da noi, Gambino aveva avuto un timido contatto con i rosa ma non se ne fece nulla quindi presumo che non sia interessato ad andare al Palermo. Gambino sarà parte dell’Akragas anche quando si ritirerà dal calcio giocato. Io voglio creare un progetto e Gambino ne sarà un pilastro. Se me ne dovessi privare significherebbe sconfessare il progetto».