Ore 14.30 – Stadio Barbera – Incontro di calcio Palermo – Troina. Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.00 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole da e per Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa. Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II. L’area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.