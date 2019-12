Secondo quanto evidenziato da “Tuttoseried.com”, il Castrovillari sta per chiudere un colpo in avanti. Infatti, la formazione calabra, orfana di Puntoriere, ha intavolato una trattativa lampo per assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Portici, Fabrizio Guarracino. La punta sembrava ad un passo dalla Puteoloana, ma il Castrovillari si è mosso più in fretta e con maggior interesse della formazione campana assicurandosi un ottimo colpo per il reparto avanzato. Manca solo l’ufficialità e Guarracino sarà un nuovo giocatore del Castrovillari.