Intervenuto a margine della presentazione del nuovo vice presidente e del nuovo direttore sportivo della Viterbese, Marco Arturo Romano, numero uno dei gialloblù, ha commentato le ultime operazioni di mercato della sua società. Ecco le sue parole, riportate da “Tuttoc.com”:

«Stiamo creando un gruppo di lavoro fatto di persone appassionate, il nostro è un progetto che si basa sulla solidità, senza voli pindarici. Sento dire che non abbiamo comprato nessuno e che non ci stiamo muovendo e invece non è così. Abbiamo rinnovato Baschirotto e Bensaja, è arrivato Calì. Senza dimenticare Rossi, Mbende che voleva tutta Italia e ha scelto noi, in più c’è Daga che ha grandi prospettive e Salandria che a Catania era titolare. Stiamo investendo sui giovani come Cerroni, che purtroppo si è infortunato. Falbo? Ci interessa, ma non sta a me discutere il suo valore mentre per Galardi stiamo trattando con il Milan per trovare la formula giusta. Gruppo C? È un gruppo difficile. Non ci facciamo illusioni, ma io sono ottimista. L’ambiente è sano, il mister ha qualità e ha sposato il nostro progetto in pieno. Credo che ci toglieremo grandi soddisfazioni, magari già a partire da domenica».