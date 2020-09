Intervenuto ai microfoni di “TuttoTurris”, Giuseppe Colantonio, presidente della Turris, si è espresso così in merito al possibile sciopero dei calciatori per la prima giornata. Ecco le sue parole:

«Sciopero della prima giornata? Spero in disposizioni più chiare nelle prossime ore, ma se la Lega Pro non autorizzerà lo sciopero, noi in quanto società saremo costretti a presentarci comunque ad Avellino domenica, anche a costo di mettere la Primavera in campo. Non si tratta di fare i furbi, ma ce lo impongono le norme. Speriamo che la situazione possa risolversi, anche perché vogliamo cominciare!».