Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato in merito alla riapertura degli stadi a margine della Giunta Nazionale dello stesso CONI. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”:

«Se ci fossero le opportunità sarebbe bello riaprire gli stadi. Il discorso deve andare progressivamente, a crescere. Adesso siamo a 1000, poi procederemo con una percentuale. Dobbiamo capire quale sarà quella giusta. Dobbiamo evitare leggi diverse per i vari sport, si aumenterebbe il disordine. La Lega è rappresentata dai presidenti delle società, che sono in difficoltà dal punto di vista economico e spingono per la riapertura, la Federazione invece ha già detto che dal 7 ottobre si potrebbe andare avanti con la riapertura».