Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Teramo, Massimo Paci, tecnico del Teramo, si è espresso così in merito alla vittoria della sua squadra nel match di Coppa Italia contro il Piacenza:



«La vittoria è un buon risultato, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Vittoria giusta, sono contento perché stiamo avendo un processo di crescita come mentalità. Siamo all’inizio e i ragazzi stanno acquisendo principi di gioco nuovi. Stiamo migliorando soprattutto nella fase di non possesso. Dal punto di vista tattico siamo un po’ un cantiere aperto, ma si vedono delle ottime trame di gioco. Sono contento per l’approccio che hanno avuto i ragazzi».