intervenuto a margine del cambio di denominazione della società, Antonio Colantonio, presidente della Turris, è tornato sulla questione stadio per la prossima stagione: «La ricerca di un impianto da indicare in deroga entro la scadenza del prossimo 29 luglio è diventata una necessità, strettamente temporanea e funzionale all’iscrizione, che stiamo perseguendo per salvare la categoria appena riconquistata dall’intera città di Torre del Greco, tollerando il solo oggettivo ritardo nel conseguimento dell’ultima certificazione relativa al manto erboso ma non anche l’ulteriore differimento delle altre prescrizioni in materia di stadio, da ultimare comunque entro la fine di luglio. L’obiettivo comune deve restare quello di giocare al ‘Liguori’ già la prima gara ufficiale della prossima stagione».