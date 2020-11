Nella giornata di ieri sono state aperte le buste relative al bando per l’assegnazione del campo comunale di Torretta (CLICCA QUI). A partecipare, come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, erano il Palermo Fc e l’ASD Resuttana San Lorenzo e per conoscere il vincitore si dovrà ancora attendere perché la Commissione, che adesso valuterà i contenuti delle buste con la lettera A e B di entrambe le società, si riunirà nei prossimi giorni e aprirà la busta con la lettera C che contiene l’offerta economica.

L’ASD Resuttana San Lorenzo, però, visto che ha presentato domanda di partecipazione. Gaetano Conte, numero uno del club che milita in Promozione, ha contattato la nostra redazione per chiarire la situazione e placare gli animi:





«In questi giorni abbiamo ricevuto alcune chiamate, anche a sfottò, dagli amici dove mi si diceva che volevamo rubare il campo al Palermo, ma si scherzava. Ridevo anche quando leggevo i commenti delle persone che scrivevano “Ma chi sono? Cosa vogliono?”. Questa mattina, però, mi sono svegliato e ho letto un commento pensate, qualcuno parlava di mafia vicina alla nostra società. Questa cosa mi ha dato grande fastidio. A me la mafia da schifo».

Il presidente chiarisce anche il fatto di non sapere che il Palermo stesse partecipando al bando: «Noi abbiamo effettuato il sopralluogo del campo, presentato la documentazione e firmato la documentazione, subito dopo ho chiesto se c’erano altri partecipanti e mi è stato detto di sì, a quel punto ho chiesto se era il Palermo. Prima non sapevamo nulla, sappiamo anche di non poter competere con loro, ma questo è un bando pubblico. Noi avevamo la documentazione pronta perché interessati a partecipare ad un precedente bando. Per noi avere una casa è importante. Noi non volevamo rubare il campo al Palermo. Abbiamo grande rispetto per loro».

«Mi ha urtato tantissimo il fatto di aver letto che c’è odore di mafia vicino alla nostra società. Noi – continua il presidente del Resuttana San Lorenzo – cerchiamo di allontanare i ragazzi dalla strada e leggere questo mi ha fatto malissimo. Noi non vogliamo rubare niente a nessuno. Certe offese danno grande fastidio. La nostra società fa di tutto per far parlare il campo. Siamo sicuri che il bando lo vincerà il Palermo. Lo scorso anno abbiamo anche partecipato al bando per l’assegnazione del campo di Capaci, che poi è stato bloccato. Presenteremo altre domande per altri campi».

«Io e i dirigenti del club – conclude Conte – siamo grandi tifosi del Palermo. Lo scorso anno abbiamo disputato un’ amichevole al Tenente Onorato e per noi è stato un momento di gioia. Ho il gagliardetto del Palermo conservato. Puntiamo ad essere la seconda squadra di Palermo, non vogliamo sostituirli. Io sono il primo tifoso, lo scorso anno ho anche fatto l’abbonamento pur non andando allo stadio».