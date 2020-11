Intervenuto ai microfoni di “RadioPuntoNuovo”, Salvatore Caiata presidente del Potenza, si è espresso così in merito alla situazione in campionato della sua squadra:

«Capuano è sempre carico, non c’è bisogno di partite particolari per esserlo. Oggi interrompiamo il silenzio stampa. Gli ultimi risultati non sono stati brillanti, abbiamo giocato ogni tre giorni con una rosa decimata. Col Bisceglie buona partita ma abbiamo preso gol su un rimpallo.





Dobbiamo trovare continuità, è una squadra giovane. Ho stima dell’Avellino, preferisco sempre giocare contro una squadra che ha vinto la partita precedente. Ieri è stata la prima giornata senza alcun rinvio, quindi a maggior ragione oggi non ci fermiamo».