Intervenuto ai microfoni di “Tuttopotenza”, Salvatore Caita, presidente del Potenza, ha commentato il pareggio contro la Vibonese. Ecco le sue parole:

«Oggi abbiamo perso altri 2 punti ma era importante non perdere per lasciare la Vibonese sotto. La squadra è andata bene, compatta, ha giocato, abbiamo preso due goal su calci piazzati. Sul 2-1 abbiamo anche avuto tre ripartente che potevano chiuderla. Giocare ogni tre giorni è molto difficile, tenere la tensione alta non è facile.





I ragazzi erano molto rammaricati ma ho detto di non esserlo perché muoviamo la classifica, manteniamo le distanze e le squadre davanti a noi hanno perso. Squadra viva in salute e convinta, Baclet sempre più importante, Mazzeo, Salvemini e Volpe benissimo».