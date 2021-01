Intervenuto ai microfoni de “Il Resto del Carlino”, Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, ha confermato le voci che vedrebbero i marchigiani interessati a Daniele Cacia:

«È un nome che consideriamo, ma non è il primo della lista per rinforzare il reparto offensivo. Ora pensiamo al Mantova: voglio tutta la rosa concentrata e non turbata dalle voci di mercato».