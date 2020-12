Intervenuto ai microfoni di “SportChannel”, Angelo D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha annunciato novità circa l’impianto che ospiterà le gare dei campani. Ecco le sue parole:

«E’ un’idea ancora embrionale, si sta facendo il progetto, passerà qualche mese per presentarlo. Nel 2021 non ci sarà lo stadio, ci sarà un’idea ma già in passato ne avevamo parlato perché il Partenio non è più in condizione.





Va adeguato, ci vogliono tanti soldi e allora tanto vale fare una struttura nuova e moderna. Il sindaco Festa è molto reattivo e si è attivato subito, nel 2021 potremmo avere il progetto ma non lo stadio. Dobbiamo rispettare tutte le norme e creare uno stadio in linea con le direttive di oggi che vedono anche tutto un insieme di negozi, museo, strutture di allenamento e quant’altro».