Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Stefano Bonacini, presidente del Carpi, ha commentato la vittoria sull’Alessandria nel primo turno playoff della fase nazionale. Ecco le sue parole: «È stata una prova di grande carattere dopo diversi mesi di stop. Siamo stati bravi e fortunati a ribaltare la gara a nostro favore dopo che aveva preso una certa piega. Che partita mi aspetto col Novara? Sarà difficile. Nelle gare giocate il Novara ha mostrato reattività, vincere dopo cinque mesi di fermo non è mai facile. Presteremo molta attenzione e avremo rispetto di loro. Soddisfatti del sorteggio? I cinque mesi di fermo hanno azzerato i valori, ripartendo da zero una vale l’altra. Introdurre il VAR nei playoff? Per inserirla ci vorrebbero disponibilità economiche che la Lega Pro non ha. Non arriva dal nulla… le cose vanno fatte per tempo. Se sono favorevole a una riapertura anche parziale degli stadi in questi playoff? Per me non li apriranno, sarebbe un autogoal incredibile in questo momento. Meglio non abbassare la guardia, il virus non è stato ancora debellato. Eravamo in B sulla carta, c’era da attendere tutto l’iter prima di poter essere effettivamente in cadetteria. I ragazzi non si sono sentiti defraudati della Serie B, ormai fa parte del passato. Lunedì giochiamo col Novara, non pensiamo a cosa è successo due mesi fa».