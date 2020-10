Intervenuto ai microfoni del “Corriere del Mezzogiorno”, Vincenzo Racanati, presidente del Bisceglie, si è espresso così in merito all’ottimo avvio di campionato della sua squadra:

«Prima che un presidente, sono un tifoso. Volevo una squadra che mi riempisse gli occhi, che regalasse bel gioco, che ci facesse divertire ed è quello che sta accadendo.





Non c’è nulla di meglio di un calcio propositivo per chi fa questo sport. Dispiace non poter condividere i nostri risultati con i tifosi, i gruppi organizzati stanno risentendo della mancanza di un rapporto diretto con la squadra. Senza il calore degli Ultras, il calcio non ha gambe».