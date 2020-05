«Non abbiamo mai pensato di non prendere parte ai playoff». Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale per spiegare quali saranno le mosse future da parte del club biancoverde: «Già con il comunicato dello scorso 20 maggio avevamo ribadito la volontà di far sì che il club si sarebbe fatto trovare pronto a gestire qualsiasi evenienza, ottemperando agli impegni sportivi e rispettando le decisioni che sarebbero state prese dagli organi competenti. Dopo una riunione con l’area tecnica, siamo ancora più convinti di volerli disputare al massimo delle nostre potenzialità. Ribadiamo questo concetto con ancora più fermezza: faremo di tutto per essere protagonisti, con la precisa volontà di regalare un sogno ai nostri tifosi, onorando la maglia che siamo chiamati a rappresentare».