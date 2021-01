Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Massimo Pulcinelli, patron dell’Ascoli, ha apertamente criticato il Giudice Sportivo per aver multato Cosimo Chiricò che, nella gara di mercoledì contro l’Empoli, è stato ammonito per simulazione. Ecco il suo messaggio: “Senza parole, show! Non pensate che state esagerando? Era evidente rigore… ma per pulirvi la coscienza continuate a tenere il punto?”.