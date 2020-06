Giorgio La Cava, presidente dell’Arezzo, ha parlato del futuro dell’allenatore Di Donato, ai microfoni di “TuttoC.com”: «Siamo stati anche sfortunati perchè stavamo prendendo il volo e successe anche in quello stop dello sciopero a dicembre. Avevamo iniziato bene come dimostrato dall’ultimo pareggio in casa del Monza, potevamo scalare un pò di posizioni e poi è successo quello che sappiamo tutti. La squadra era in crescita. Di Donato è una grande persona e penso che al 90% sarà ancora sulla panchina dell’Arezzo, è un ottimo tecnico. Dobbiamo incontrarci tutti per poi iniziare a riorganizzare anche se quest’anno sarà ancora più complicato».