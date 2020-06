Sì alla mobilità tra Regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo stabiliscono, secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, un decreto ministeriale e un’ordinanza del presidente della Regione. “Ci uniformiamo alle direttive nazionali – ha detto Musumeci – non senza rivendicare la specificità di alcune misure regionali. Che sono importanti anzitutto per dare serenità a quanti arrivano nell’Isola. Il sistema sanitario deve essere il motore della ripartenza, ma abbiamo il compito di infondere sicurezza e serenità ai cittadini, senza dimenticare l’epidemia, ma provando a rimettere in moto le attività produttive e turistiche”