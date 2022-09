La Premier League è pronta ad utilizzare il fuorigioco semiautomatico nella prossima stagione, dopo la sua introduzione in Champions League e il prossimo utilizzo nei Mondiali in Qatar. Come riportato dal “Times”, i 20 club inglesi dovrebbero aspettare fino a dopo il Mondiale prima di votare sull’introduzione del nuovo sistema, ma è già noto che la nuova tecnologia porti un enorme miglioramento rispetto a quello esistente perché invia un avviso immediato al VAR quando un giocatore è fuorigioco. Al momento le linee vengono tracciate manualmente da un tecnico VAR, il che può portare a lunghi ritardi, ma il nuovo sistema utilizza la tecnologia di tracciamento e l’intelligenza artificiale per decisioni istantanee.