Secondo quanto riporta il “Mail”, nelle ultime settimane stanno si sviluppando vari scenari per quanto riguarda il calcio inglese in caso di mancata ripartenza. Secondo uno di questi, le ultime tre in campionato in Premier League, ovvero Norwich City, Aston Villa e Bournemouth, verrebbero retrocesse in caso di mancata ripartenza. E lo saranno se continueranno, spiega il giornale, se ostacoleranno il Project Restart, ovvero il piano per ricominciare a giocare in Inghilterra.