Esulta il Manchester City in Premier League.

Guardiola sconfigge 2-1 il Brighton di De Zerbi e torna momentaneamente in testa con 21 punti, +1 su un terzetto: Tottenham e Arsenal vengono raggiunte dal Liverpool, che vince 2-0 il derby con l’Everton. 22′ in campo per Tonali nel Newcastle, che batte 4-0 il Crystal Palace. Sorridono Brentford e Wolves, 2-2 tra Nottingham Forest e Luton.