Al termine della vittoria contro la Ternana, il calciatore del Brescia, Dimitri Bisoli ha rilasciato le seguenti parole:

«Stiamo facendo bene, c’è un modulo nuovo, sul quale lavoriamo tanto. La sosta ci ha aiutato a trovare nuove distanza e spazi. Possiamo vincere, pareggiare, ma prima di tutto dobbiamo riuscire a far sudare gli avversari, questo è il primo obiettivo dal quale poi passa la conquista dei risultati. Mi sento più maturo, più passano gli anni e più prendo consapevolezza, col piede sinistro di solito ci cammino e basta, stavolta ho anche fatto gol. Con mio fratello e mio padre mi alleno tanto in estate, vado verso i 30 anni, ma non smetto mai di imparare e di volermi migliorare con gli allenamenti perchè ci sono tanti giovani bravi in giro e bisogna tenere il passo. Il lavoro paga sempre. Siamo in tanti, è vero, ma la vera forza delle nostre prestazioni arriva anche da chi ti permette di tenere alto il livello dell’allenamento quotidiano. Siamo tutti partecipi per arrivare al risultato comune, tutti uniti. Il campionato è lungo, dovremo confrontarci purtroppo anche con delle sconfitte e lì uscirà il vero valore del gruppo. Bisogna avere la forza e la determinazione, sapendo di essere in una piazza importante, per avere sempre voglia di migliorarci e riscattare la stagione dell’anno scorso».